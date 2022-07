Jürgen Drews: Der nächste Paukenschlag nach seinem Karriere-Aus

"Es ist an der Zeit, mein Privatleben auf Platz eins zu stellen. Man wird mich in diesem Jahr noch bei der einen oder anderen Veranstaltung treffen und im Fernsehen sehen können, aber zum Ende dieses Jahres werde ich mich von der Bühne verabschieden. Ich bin nicht mehr so belastbar wie früher und ich merke, dass es mir unheimlich guttut, zu Hause zu sein. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, so viel Zeit wie möglich mit Ramona, meiner Tochter Joelina und unseren Tieren zu verbringen und das Zuhausesein zu genießen", ließ Jürgen bei Florians Strandparty verlauten und läutete damit seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit ein. Definitiv ein tapferer Schritt! Schließlich ist der Sänger schon seit Jahrzehnten von den großen Showbühnen nicht wegzudenken! Doch das Bittere: Jürgen offenbart gegenüber "Bild", dass nach seinem Entschluss jede Menge Negativ-Kommentare auf ihn einprasselten. So erläutert er: "Da stehe ich eigentlich drüber. Aber es ist schon schade, dass man fürs Älterwerden kritisiert wird." Autsch! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Jürgen sich diese Worte nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer ...