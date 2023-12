Jürgen Drews: Dramatische Gesundheits-Spekulationen - "Fühle mich bisschen schwächer"

Schwere Zeiten für die Drews! Bei Jürgen Drews wurde 2021 die unheilbare Nervenkrankheit Polyneuropathie festgestellt. Ein harter Schlag für den Sänger, der sich seitdem aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Dann kam die nächste Hiobsbotschaft. Beim Arzt wurde bei Mama Ramona Hautkrebs diagnostiziert. Doch damit nicht genug. Nachdem Ramona den Krebs besieht hatte, starb Joelinas Oma.

Nun heißt es jedoch aufatmen. Denn Ramona hat den Krebs besieht und auch bei Jürgen sieht es gar nicht so schlecht aus, wie oft vermutet. "Na klar, nach den Hiobsbotschaften, die verbreitet wurden von mir, kann man natürlich denken, dem geht es ganz schlecht, der kann bestimmt kaum mehr Laufen und liegt die ganze Zeit schon im Bett. Nein, nein, es ist nicht so. (…) Ich fühle mich älter, logisch. Ich fühle mich auch ein bisschen schwächer als früher, und ich fühle mich eigentlich summa summarum wohl. Also meinem Alter entsprechend sehr wohl", erklärte er nun in der RTL-Sendung "Exclusiv".

Erst kürzlich hatte Jürgen seiner Tochter Joelina sogar den Gefallen getan, mit ihr nochmal einen gemeinsamen Song aufzunehmen. Hintergrund des Ganzen war der Tod von Joelinas Oma. Als ihr bewusst wurde, wie vergänglich das Leben sei, ergriff sie die Initiative und schrieb einen Song darüber. Das Lied "Mein größtes Geschenk" handle auch von ihrer Familie: "Ich habe da ja auch viel von meiner Kindheit mit einfließen lassen, weil ich wirklich mit sehr, sehr viel Liebe und sehr behütet aufgewachsen bin, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und, ich glaube, damit konnte ich meinen Eltern jetzt noch mal wirklich so ganz offiziell Danke sagen", betonte Sängerin Joelina Drews in der ARD-Sendung "Brisant".