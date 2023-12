Joelina Drews: Traurige Familienbeichte - "Alles kann schnell vergänglich sein"

Harte Zeiten für die Drews! Bei Jürgen Drews wurde 2021 die unheilbare Nervenkrankheit Polyneuropathie festgestellt. Ein harter Schlag für den Sänger, der sich seitdem aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Dann kam die nächste Hiobsbotschaft. Beim Arzt wurde bei Mama Ramona Hautkrebs diagnostiziert. Doch damit nicht genug. Nachdem Ramona den Krebs besieht hatte, starb Joelinas Oma.

Dass nichts für immer ist, sei Joelina noch nie so bewusst gewesen wie jetzt. "Ich wurde noch nie so sehr damit konfrontiert wie in diesem Jahr, dass es auch alles ganz schnell vergänglich sein kann. Und für mich war das Lied jetzt auch irgendwie so ein Stück . . . Für mich ist es grundsätzlich immer eine Therapie, irgendwie Dinge in einem Song zu verarbeiten", erklärte sie in der ARD-Sendung "Brisant".

Besonders dankbar sei Joelina ihren Eltern für ihre schöne Kindheit. Davon handelt auch ihr Song: "Ich habe da ja auch viel von meiner Kindheit mit einfließen lassen, weil ich wirklich mit sehr, sehr viel Liebe und sehr behütet aufgewachsen bin, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und, ich glaube, damit konnte ich meinen Eltern jetzt noch mal wirklich so ganz offiziell Danke sagen", betonte sie gegenüber der ARD.

Das Lied singt Joelina zusammen mit ihrem Papa. Eigentlich hatte sich Jürgen Drews längst aus dem Karriereleben verabschiedet. Doch nach dem schweren Jahr für seine Familie machte er nochmal eine Ausnahme.