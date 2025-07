Jürgen Drews: Geständnis unter Tränen! "Ich habe damit nicht gerechnet"

Er kann es immer noch nicht glauben. Schon als er die Einladung bekommen habe, konnte er nur schmunzeln. "Ich habe so gelacht, als ich das mitkriegte. Ich sagte, wofür kriege ich einen Orden?" Doch die Sache war tatsächlich ernst. In der Laudatio hieß, Jürgen Drews stehe nicht nur für musikalische Erfolge, sondern sei auch ein Vorbild an sozialer Verantwortung und Lebensfreude. Eine echte Ehre, die nicht nur den Malle-Musiker rührt, sondern auch Ehefrau Ramona und Tochter Joelina. Denn auch die sind sichtlich stolz auf den 80-Jährigen.