Jürgen Drews: Endlich Klarheit! Jetzt spricht er über seine Krankheit

"Ich möchte gar nicht an die Zukunft zu denken (...), sonst kriege ich nur noch schlechte Laune. Das muss nicht sein", gibt Jürgen ganz ehrlich zu. Ob das wohl auch mit seiner Krankheit zusammenhängt? Zur Erinnerung: Der "König von Mallorca" leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie. Grund zur Sorge besteht derzeit allerdings nicht. "Damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Manchmal merke ich es, dass ich ein bisschen schwanke, aber das kannst du ertragen. Ramona gibt mir wirklich den Halt", so der 80-Jährige.

Zuvor hatte der Sänger bereits gegenüber "Bild" verraten, wie ihn seine Krankheit im Alltag beeinflusst. "Bei längeren Spaziergängen werde ich etwas schneller müde und habe eine leichte Gangunsicherheit. Das haben andere in meinem Alter aber auch ohne diese Krankheit", stellt er klar.