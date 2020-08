Jürgen Drews: Jetzt herrscht traurige Gewissheit!

Die Corona-Krise macht sich auch auf Mallorca bemerkbar. Normalerweise würden zahlreiche Touristen durch die Straßen laufen, den Ballermann unsicher machen und viel Geld ausgeben. Doch in diesem Jahr bleiben die Besucher aus. Nachdem Daniela Büchner bereits verkündet hat, dass ihre "Faneteria" in die Zwangspause gehen wird, muss auch das kultige Bistro "König von Mallorca" in Santa Ponca seine Türen schließen. Allerdings wohl für immer...