Jürgen Drews: Jetzt lüftet Tochter Joelina ihr dunkles Familiengeheimnis

"Ich bin unheimlich stolz auf meinen Namen. Also nicht dass ich irgendwie den Namen nicht gerne tragen würde, aber natürlich hat es auch seine Schattenseiten", offenbart Joelina nun bei in der Talkshow "Kölner Treff" und ergänzt: "Ich habe das Tochtersein von einem bekannten Musiker so kennengelernt, dass Menschen automatisch Vorurteile haben. Menschen stecken mich automatisch in eine Schublade. Und viele wollten mich auch automatisch scheitern sehen". Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf das Familienleben von Jürgen Drews werfen! Doch unterkriegen ließ sich Joelina davon nie! Ganz im Gegenteil sogar! So fügt sie in Bezug auf ihre eigene Karriere und ihr Leben hinzu: "Ich wollte einfach ich selbst sein und ich wollte eine Stimme haben für mich selbst. Und ich habe auch nie irgendwie den einfachen Weg gewählt. Ich hätte es mir einfach machen können, aber ich wollte es nicht."