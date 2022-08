Joelina Drews: Bittere Tränen um Papa Jürgen Drews

"Ich war selber den Tränen nah. Also ich war selber auch sehr ergriffen davon", offenbart Joelina nun gegenüber "RTL"-"Exclusiv" über den Rücktritt von Papa Jürgen ergänzt: "Ihm geht es jetzt nicht superschlecht, aber er merkt halt einfach: 'Das Alter nagt an mir, und ich möchte einfach jetzt noch die Zeit genießen mit meiner Familie.'" Wow! Was für ein emotionaler Einblick in das Familienleben der Musiklegende! Doch vor allem Joelina scheint unter dieser Veränderung mit gemischten Gefühlen gegenüberzutreten. So fügt sie abschließend hinzu: "Man möchte am liebsten die Zeit irgendwie einfrieren. Man möchte ja nicht sehen, dass die Eltern dann auch wirklich alt werden." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Jürgen von diesem Prozess noch lange verschont bleibt!