Jürgen Drews: Krass, was jetzt ans Licht kommt!

Na das ist mal eine Überraschung! Obwohl Jürgen Drews aus der Schlagerwelt nicht wegzudenken ist, hatte er eigentlich ganz andere Karrierepläne...

Jürgen Drews ist ein Schlager-Urgestein

Seit Jahrzehnten ist auf den großen Show-Bühnen zu Hause und kann auf eine riesige Fan-Base zurückblicken. So trägt er auch den Spitznamen "König von Malllorca" definitiv zu Recht! Schließlich gehören Jürgen und Ballermann einfach zusammen! Doch wie der Sänger nun berichtet, wollte er eigentlich einen ganz anderen Beruf ausüben: Schönheitschirurg!

Jürgen lässt die Bombe platzen

"Ich wollte ja wirklich Arzt werden. Ich wollte in die Chirurgie und habe mir dann irgendwann, ich habe immer schon Musik gemacht, überlegt: was mache ich eigentlich? Ich stehe im OP und operiere. Ich wollte in die Kosmetik, ja, ich wollte Schönheitschirurgie machen. (...) Ich stehe da immer und höre nichts, ich muss mit Leuten immer kommunizieren können und deswegen habe ich umgeschaltet, habe gesagt, ich bleibe bei der Musik und das war auch gut so", erklärt Jürgen nun bei "Immer wieder sonntags". Gut, dass Jürgen der Musik treu geblieben ist! Seine Fans hätten ihn definitiv vermisst!

