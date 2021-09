Jürgen Drews: OP-Drama um den Schlagerstar

Jürgen Drews war 15 oder 16 – so genau weiß er das nicht mehr – und sollte zu einer wichtigen Prüfung in die Schule. Bei dem Gedanken wurde ihm schon ganz flau. Er hatte wahnsinnige Prüfungsangst. In seiner Not wandte er sich an seinen Vater Werner (†), der Mediziner war. „Papa, ich habe ein ganz wichtiges Anliegen. Ich kann nicht zur Schule gehen, ich werde durch die Prüfungen durchfallen.“ Er bat ihn: „Ich muss krank sein. Daraufhin hat er mir eine Stelle am Bauch gezeigt, auf die ich drücken und dann laut schreien sollte. Diese Stelle musste ich mir merken. Dann schickte er mich zu einem anderen Arzt. Bei der Untersuchung habe ich an der Stelle, die ich mir vorher merken sollte, geschrien“, erinnert sich der Sänger.