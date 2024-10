Jürgen Drews: Tochter Joelina zieht zurück zu ihren Eltern! Das steckt dahinter

Joelina betonte zuletzt in einem Interview mit Bunte.de: "Gerade in Anbetracht dessen, dass mein Papa nicht mehr der Jüngste ist, ist es für mich toll, ihn in der Nähe zu haben – ihn jeden Tag auch spontan sehen zu können." Aus diesem Grund zieht der Drews-Sprössling nun wieder zu Hause ein. Auch die Krankheit von Jürgen Drews habe die Entscheidung beeinflusst: "Das macht was mit einem."