Jürgen Drews: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

"Ich hoffe, Euch hat unser Auftritt gefallen?", schreibt Jürgen Drews nun zu einem Foto, auf dem er bei seinem gemeinsamen Auftritt mit Mickie Krause beim "Schlagerbooom" zu sehen ist. Eigentlich ein absolut gelungener Schnappschuss. Doch einigen Fans schien das Bühnenspektakel von Jürgen eher negativ in Erinnerung geblieben zu sein. So wettert ein User: "Aber nur von Mikie". Autsch! Definitiv harte Worte, die Jürgen sicherlich wehtun! Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Jürgen immer alles gibt, um seine Fans glücklich zu machen. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass er sich die Anfeindungen nicht all zu sehn zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...