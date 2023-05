Jürgen Drews & Ramona Drews: Babyhammer für den 78-Jährigen

Im hohen Rentenalter möchte Jürgen sein Leben noch einmal komplett umkrempeln. "Meine Eltern wollen auf Dauer wahrscheinlich umziehen", verrät die Nachwuchssängerin. Und das hat einen süßen Grund: Der gesundheitlich angeschlagene Star möchte seine künftigen Opa-Freuden voll auskosten können. Joelina: "Wir denken natürlich in die Zukunft, und da steht ja irgendwann Familienplanung an. Dann wäre es schon schön, wenn wir alle nah beieinander sind." Seit Sommer 2021 sind Joelina und Freund Adrian ein Paar. Für die Liebe zog sie von Berlin nach München – sieben Stunden Zugfahrt entfernt von ihren Eltern im Münsterland. "Ich habe mir fest vorgenommen, dass wir uns in Zukunft wieder häufiger sehen", sagt sie. Daher denken Jürgen und Ramona darüber nach, an den Starnberger See zu ziehen – nur einen Katzensprung entfernt von Joelina und ihrem hoffentlich baldigen Enkelkind. Noch vergangenen Herbst sagte die Sängerin gegenüber "Closer": "Vor 30 gibt es kein Kind! Bis dahin möchte ich mich auf meine Karriere konzentrieren." Offensichtlich denkt sie heute anders – weil Familie eben doch alles ist, was zählt!

