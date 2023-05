Jürgen Drews: Nach dem Karriere-Aus verliert er auch noch seinen rettenden Anker

Wie nämlich nun durch "Schlagerprofis" berichtet wird, wurde jetzt auch eine der zahlreichen Facebook-Fangruppen für den "Ein Bett im Kornfeld"-Star geschlossen. Für Jürgen sicherlich ein vernichtender Schlag. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass seine Fans für Jürgen alles bedeuten. Über die Schließung der Gruppe heißt es im Netz: "Da wir solch eine Fangruppe aber leider nicht ohne Admin zurücklassen können, haben wir uns schweren Herzens entschieden, sie am kommenden Freitag zu schließen." Oh je! Ob Jürgen bei solchen Ereignissen wohl seinen Renteneintritt bereut? Tochter Joelina ließ jedenfalls erst kürzlich durchblicken, dass ihr Vater in den nächsten Monaten wohl doch nochmal für ein Musikprojekt auf die große Bühne zurückkehren möchte. Wir können also gespannt sein ...

