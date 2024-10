Jürgen Drews zeigt sein neues Zuhause – doch seine Worte machen betroffen!

In einem Instagram-Post gibt der deutsche Schlagerstar Jürgen Drews (79) Einblicke in die Renovierung seines neuen Hauses, seit wenigen Monaten wohnen er und seine Frau Ramona Drews (51) in München. Im August zog das Paar von Dülmen-Rorup nach München. Der deutsche Sänger und seine Frau wollten näher bei ihrer Tochter sein, zuvor mussten die Eltern fast siebeneinhalb Stunden Fahrt mit dem Auto auf sich nehmen, um die gemeinsame Tochter Joelina (29) zu besuchen. Eine Aussage im Video von Jürgen Drews lässt einige Fans besonders aufhorchen.