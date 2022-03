Jürgen Grabowski: Die Fußball-Ikone ist tot

"In seiner aktiven Zeit war Jürgen Grabowski vielleicht der vollkommenste Spieler, der für die Eintracht gespielt hat. Seine Aura wirkt bis in die Gegenwart. Grabi, der so gerne bei den Spielen unserer Eintracht dabei war, war generationsübergreifend identitätsstiftend für den Verein", so Vorstandssprecher Axel Hellmann. "Voller Dankbarkeit und Respekt verneigt sich Eintracht Frankfurt vor einem der größten, die dieses Spiel je gespielt haben. Aller Mitgefühl gilt seiner Frau Helga und der Familie", teilte die Eintracht mit. Vereinspräsident Peter Fischer: "Dass Jürgen Grabowski verstorben ist, ist für uns alle unbegreiflich."

2021 sind weitere Stars von uns gegangen. Welche Promis verstorben sind, erfahrt ihr im Video: