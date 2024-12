Jürgen Hingsen: Diese Olympia-Panne wurde für ihn zum Albtraum!

Hingsen hatte in den Jahren zuvor beeindruckende Bestleistungen bei verschiedenen Wettkämpfen erzielt. Während der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles holte er Silber und schaffte es auf den zweiten Platz. In Seoul hätte er die Chance auf Gold gehabt - doch diese verspielte er durch einen ärgerlichen Fehler. Nach zwei Fehlstarts beim 100-Meter-Lauf wurde es ernst. In Deutschland hielten die Zuschauer vor dem Bildschirmen den Atem an - es war die letzte Chance für die Sport-Ikone. "Jetzt gilt es wirklich Daumen halten und hoffen, dass er nicht die Dummheit begeht, ganz früh wieder in den Start hineinzugehen", kommentierte Adler die angespannte Situation.

Doch die Befürchtung des ARD-Reporters bewahrheitete sich: Jürgen Hingsen leistete sich einen dritten und finalen Fehlstart und wurde disqualifiziert. Auch der Versuch, diese Entscheidung anzufechten, bliebt erfolgslos.