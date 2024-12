Dschungelcamp: Darum geht Lilly Becker wirklich rein!

Doch Sohn Amadeus ist nicht der einzige Grund, warum Lilly unbedingt das Dschungel-Outfit überwerfen will. "Ich habe sogar selbst angerufen. Ich habe meinem Agenten gesagt: 'Ruf an! Ich will unbedingt in den Dschungel!' Ich habe Bock darauf. In letzter Zeit wurde mein Name zu oft missbraucht." Was sie damit meint? Das verriet Lilly nicht. Gut möglich jedoch, dass sie auf den Rechtsstreit mit ihrem Ex-Freund Pierre Uebelhack (49) anspielt. Er fordert von ihr die Rückzahlung von insgesamt 218.253,37 Euro. Lilly beteuert jedoch, das Geld sei ein Geschenk gewesen, weil sie und Pierre in einer Beziehung waren. Vor Gericht wurde bisher keine Lösung gefunden.

Gagen enthüllt! Im Video erfahrt ihr, was die Dschungelcamper für die neue Staffel kassieren: