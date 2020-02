Jürgen und Marta Trovato: Ehe-Aus nach 26 Jahren!

Erschütternde für alle Trovato-Fans. Jürgen und Marta Trovato geben ihrer Liebe nach 26 Jahren Ehe keine Chance mehr. So wurde nun durch das Management die Trennung der beiden bestätigt. Doch damit nicht genug...

Severino Seeger & Sharon Trovato: Liebes-Hammer! Sie sind ein Paar

Jürgen und Marta Trovato sind getrennt

Wie nun durch das Management der beiden gegenüber " " bestätigt wurde, sollen sich die beiden offiziell dazu entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Für alle Fans ziemlich bitter. Schließlich waren sie beiden als Kult-Detektiv-Paar ein eingespieltes Team. Doch was steckt hinter diesem traurigen Entschluss? In einer ehrlichen Beichte schüttet Marta nun ihr Herz aus und berichtet, wie es zu der Trennung mit ihrem Jürgen kam...

Marta bricht ihr Schweigen

Martas Aussage nach zu urteilen, soll eine andere Liebe von Jürgen dafür verantwortlich sein, dass ihre Ehe am Ende ist. So erklärt Marta: Er telefoniert immer heimlich im Keller oder Schlafzimmer. Früher lag sein Handy immer auf dem Tisch. Wenn es geklingelt hat, durfte ich auch rangehen. Jetzt nimmt er sein Handy überall hin mit, telefoniert in anderen Räumen." Aktuell soll Jürgen auch im Keller schlafen. Oh je! Bleibt somit nur noch abzuwarten, wie es bei Marta und Jürgen weiter geht...