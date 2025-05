Julia Klöckner: Geheime Liebe!

Ein neuer Anfang folgte 2019: Mit dem Unternehmer Ralph Grieser (55) wagte Julia Klöckner den Schritt vor den Traualtar. Es wirkte wie ein kleines Märchen – mit liebevollen Gesten: Obstsalat zum Frühstück vom Ehemann geschnippelt. Doch auch diese Liebe hielt nicht für immer. 2023 trennten sich die beiden – "freundschaftlich", wie es hieß. Heute lebt Julia Klöckner offenbar allein. Was sie hingegen hat, sind treue Wegbegleiterinnen: Dazu zählt auch Dschungelkönigin Lilly Becker (48). Freundschaften, Rückzug, neue Stärke – sie scheint sich genau das aufgebaut zu haben, was ihr jetzt guttut. Julia Klöckner ist eben eine Frau, die weiß, was sie will.