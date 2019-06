Julia Roberts: Jaa, Baby-Sensation mit 51!

Wie anstrengend, nervenaufreibend und belastend ein unerfüllter Kinderwunsch für das (Liebes-) Leben ist, das war seit Längerem anzusehen. Gestresst wirkte sie, dünnhäutig und labil. Aber, so hörte man jetzt aus ihrem Umfeld, Julia ließ sich zu keinem Zeitpunkt von ihrem heimlichen Herzenswunsch abbringen: Sie wollte noch ein Baby. Und das mit über 50! Jetzt sieht es ganz so aus, als würde ihr Traum in Erfüllung gehen. Julia soll tatsächlich noch ein Kind erwarten.

Was für ein Glück – und was für eine Sensation! Was in den letzten Wochen nur als heißes Gerücht in kursierte, scheint sich tatsächlich zu bestätigen: Auf aktuellen Fotos aus einem Liebes-Urlaub mit Gatte Danny Moder (50) zeigt sich die Schauspielerin mit ungewohnten Kurven. Wölbt sich da schon ein Baby-Bäuchlein? Das US-Magazin „OK!“ berichtete schon vor Monaten, dass Julia und ihr Ehemann sich in einer Fruchtbarkeitsklinik beraten und behandeln lassen, schon länger eine IVF planen.

Setzte Julia Roberts auf künstliche Befruchtung?

Die drei Buchstaben stehen für In-vitro-Fertilisation, auf Deutsch heißt das wörtlich „Befruchtung im Glas“. Dabei finden Ei- und Samenzelle nicht im Körper der Frau zusammen, sondern im Reagenzglas eines Labors. Vorher unterzieht sich die Mutter in spe einer oft körperlich und seelisch belastenden Hormonbehandlung.

Julia Roberts: Schock-Fotos! Mager-Drama wegen Ehe-Krise?

Julia Roberts wusste, worauf sie sich einlässt: Ihre Zwillinge Hazel und Phinnaeus sollen vor 14 Jahren auch mithilfe von Ärzten entstanden sein. Kein leichter Weg. Aber die einzige und wohl allerletzte Chance auf Familienzuwachs: 50 gilt unter Experten als Altersgrenze für Fruchtbarkeitsbehandlungen. Aber klar, wenn ein Hollywood-Star Hilfe sucht, mögen andere Regeln gelten. Dabei schien es, als hätte Ehemann Danny schon viel früher seine persönliche Schmerzgrenze erreicht: Ständige Querelen um Karrieren, Eifersüchteleien und Julias manische Sorge um ihr Gewicht, dazu der alltägliche Wahnsinn in einer fünfköpfigen Familie – all das belastete die Ehe immer wieder so schlimm, dass beide zwischenzeitlich kurz vor der Scheidung standen. Und das nach fast 17 Jahren Ehe!

Rettet ein Baby ihre Ehe?

Doch eines hat das Paar wohl all die Jahre zusammengehalten: die Liebe zu den drei gemeinsamen Kindern – und die Freude am Elternsein. „Alle Klischees stimmen“, sagte Julia einmal in der „Daily Mail“. „Kinder sind toll. Ich bin so stolz.“ Und Papa Danny teilt die Begeisterung: „Sie ist die großartigste Mutter der Welt“, postete Danny Moder erst kürzlich auf . Und dazu ein Familienbild. Nachvollziehbar also, dass Julia fest an eine letzte Chance für ihre Ehe geglaubt hat – wenn es mit einem Baby klappt. Und sie hat, so wie es aussieht, nicht umsonst gekämpft. Mit Danny wirkt sie innig wie seit Langem nicht, im gemeinsamen Hawaii-Urlaub wirkten beide wie frisch verknallt. Und beim Strandspaziergang sah man bei Julia ganz deutlich ein Bäuchlein unterm Beach-Kleid. Klar, dass beide (noch) nicht drüber reden. Aber so viel Harmonie und Happiness – das spricht Bände.