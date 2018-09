Julia Roberts: Nur noch Haut und Knochen! Sie schockt mit ihrer Figur

Reddit this

Was ist nur mit Strahlefrau los? In letzter Zeit hat die 50-Jährige extrem viel abgenommen. "Julia trainiert sechs Mal die Woche mit einem Personal Trainer. Sie macht Step Aerobic, Pilates und Yoga und isst fast nichts", erzählte ein besorgter Bekannter dem amerikanischen Promiblatt "National Enquirer".

Julia bringt nur noch 48 Kilo auf die Waage

Angeblich soll ihr der -Druck in ziemlich zu schaffen machen. "Sie ist Opfer des Standards in Hollywood geworden, dass Schauspielerinnen kein extra Gramm Fleisch am Körper haben dürfen. Sie wiegt nur noch 48 Kilo und sieht totenbleich aus." Mittlerweile sind ihre Arme spindeldürr, ihr Schlüsselbein sticht deutlich hervor.

Julia Roberts: Baby-Sensation mit 50!

Die Arbeit raubt ihr den Schlaf

Obwohl Julia mit ihrem Mann Danny Morder verheiratet - und Mutter von drei Kinder ist, konzentriert sie sich momentan fast nur auf ihre Karriere. Aus Angst, dass ihr die jungen Kolleginnen den Rang ablaufen, gönnt sich keine Pausen mehr. Gerade erst hat sie zwei Projekte beendet, bald starten die Dreharbeiten zum Thriller "Little Bee". "Sie arbeitet ununterbrochen und zerreißt sich fast, um weiterhin auf der A-Liste zu bleiben und gleichzeitig die beste Ehefrau und Mutter der Welt zu sein. Dadurch kann sie kaum noch schlafen.“ Lässt sich nur hoffen, dass Julia sich bald mal wieder etwas Ruhe gönnt...