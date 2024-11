Julian Claßen: Schwebt auf Wolke 7! Das ist seine neue Freundin

Konkrete Details zur Beziehung behielt Julian zwar für sich, setzte aber in seinem Post ein Herzchen-Emoji und verlinkte Palinas Instagram-Profil. In den Kommentaren gab es zahlreiche Glückwünsche. Video-Creator Rafael Neugart (30) schrieb zum Beispiel: "Ihr zwei passt so gut zusammen. Wünsche euch nur das Beste!" Auch Julians Schwester Bianca kommentierte den Post: "Ich freue mich so sehr für euch!"