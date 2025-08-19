Julian Weigend überlebt Herzstillstand: "Ich war schon auf der anderen Seite"
Schock-Enthüllung von "In aller Freundschaft"-Star Julian Weigend (53): Der beliebte TV-Arzt kämpfte im echten Leben um sein eigenes – und überlebte nur ganz knapp.
Julian Weigend bei der Generalprobe des Theaterstücks "Jedermann" bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen im Innenhof des Fürstlichen Schlosses. Regensburg am 26.07.2025
© Imago/Future Image
In der Serie "In aller Freundschaft" ist er der Retter in Not –doch privat hing Julian Weigend selbst am seidenen Faden. In einem Interview mit dem ARD-Magazin "Brisant" sprach der Schauspieler jetzt erstmals offen über seine dramatische Nahtoderfahrung.
Der österreichische Schauspieler erlitt im Alter von nur 44 Jahren völlig unerwartet einen Herzstillstand – und blickte dem Tod direkt ins Gesicht.
"Ich hatte mir eine Myokarditis eingefangen, weil ich dachte, ich muss mit einer verschleppten Erkältung Sport machen. Typisch Kerl: ‚Wird schon gehen.‘", so Weigend. Doch dann das Unfassbare: "Ich war im sogenannten Stillstand meines Organs – des Herzens – und dann war ich schon auf der anderen Seite."
Plötzlich bleibt sein Herz stehen
Was viele unterschätzen, wurde für Weigend fast zur Todesfalle: Sport bei einer Virusinfektion. Der damals fitte, sportliche Schauspieler ignorierte die Warnzeichen seines Körpers – mit lebensgefährlichen Folgen.
"Ich bekam keine Luft mehr. Dann war ich weg", erinnert er sich. Diagnose: Herzinfarkt mit nachfolgendem Herzstillstand. Nur durch eine sofortige Notversorgung konnte sein Leben gerettet werden.
Dramatischer Einsatz von Ehefrau Maya
In diesem Schockmoment bewies seine Ehefrau Maya Weigend (48) unglaubliche Stärke: Sie blieb ruhig, alarmierte sofort den Notarzt – und begann Julian selbst wiederzubeleben.
"Ich hatte ein außerkörperliches Erlebnis und konnte mich von oben sehen. Ich sah Maya, wie sie versuchte, mich zurückzuholen", schildert der Schauspieler die dramatischen Sekunden.
Nach dem Herzstillstand lag der "In aller Freundschaft"-Darsteller eine Woche auf der Intensivstation – ein Erlebnis, das ihn bis heute prägt.
So lebt Julian Weigend heute
Nach diesem Schock ist für Julian Weigend nichts mehr wie früher. Der 53-Jährige lebt heute bewusster, sagt "Nein" zum Leistungsdruck.
Aktuell steht Weigend in Weimar auf der Bühne – im Theaterklassiker "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal. Eine Rolle, die ihm besonders nahegeht.
"Wir kommen mit nichts, wir gehen mit nichts. Das letzte Hemd hat keine Tasche", sagt er heute. "Wir verdrängen den Tod – aber vielleicht ist das ein Selbstschutz."
Julian Weigend hat dem Tod ins Gesicht geschaut – und überlebt. Seine Geschichte ist ein Weckruf, nicht nur für Fans, sondern für jeden, der Krankheit auf die leichte Schulter nimmt.