Julian Weigend überlebt Herzstillstand: "Ich war schon auf der anderen Seite"

"Ich hatte mir eine Myokarditis eingefangen, weil ich dachte, ich muss mit einer verschleppten Erkältung Sport machen. Typisch Kerl: ‚Wird schon gehen.‘", so Weigend. Doch dann das Unfassbare: "Ich war im sogenannten Stillstand meines Organs – des Herzens – und dann war ich schon auf der anderen Seite."