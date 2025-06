Justin Bieber: Beunruhigender Post! Fans schlagen Alarm

"Die Leute sagen mir ständig, ich solle mich heilen. Denkt ihr nicht, wenn ich mich in Ordnung hätte bringen können, hätte ich es schon längst getan? Ich weiß, dass ich kaputt bin. Ich weiß, dass ich Aggressionsprobleme habe. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, so zu sein wie die Leute, die mir sagten, ich müsse wie sie fixiert sein. Und das macht mich nur noch müder und wütender." Und weiter: "Jesus ist die einzige Person, die mich dazu bringt, sich mein Leben um andere drehen zu lassen. Weil ehrlich gesagt, bin ich in letzter Zeit erschöpft davon, an mich zu denken."