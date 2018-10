Justin Bieber: Fremdgeh-Skandal nach der Hochzeit mit Hailey Baldwin!

Reddit this

Folgt nach der Hochzeit zwischen und Hailey Baldwin schon jetzt der erste Ehe-Krach? Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass sich der Sänger und das Model heimlich das Jawort gegeben haben, nun die traurige Nachricht...

Nach Zusammenbruch: So geht es Selena Gomez wirklich!

Justin Bieber wird überwacht!

Obwohl in den letzten Monaten immer wieder Bilder auftauchten, die zeigten, wie glücklich Justin mit seiner Hailey ist, wirft eine schlimme Fremdgeh-Neuigkeit nun einen dunklen Schatten über das Liebes-Licht. Der Grund dafür: Wie jetzt bekannt gegeben wurde, soll Justin Mitarbeiter der "Hillsong Church" damit beauftragt haben, ihn ständig zu überwachen, damit er seine Hailey nicht betrügen würde, so ein angeblicher "Insider" gegenüber "National Enquirer". Was für eine Hiobsbotschaft!

Justin Bieber war untreu!

Dass Justin diese Maßnahmen jedoch nicht ohne Grund ergreift, zeigte sich bereits in der Vergangenheit des Sängers. So musste die Beziehung von Justin und Selena Gomez einige Seitensprünge des Sängers verkraften. Ob diese Gerüchte jedoch der Wahrheit entsprechen, ist nicht bekannt. Weder Justin, noch Hailey gaben dazu bis jetzt ein Statement ab.