Justin Bieber: P. Diddy-Skandal belastet sein Familienglück

Bieber bemüht sich, die Freuden der ersten Zeit als Vater auszukosten, doch die Schlagzeilen rund um P. Diddy machen es ihm schwer. Die Freundschaft zu dem Rapper, die schon in Justins Kindheit begann, und die Tatsache, dass er erst im vergangenen Jahr auf Diddys Album "The Love Album: Off the Grid" mitwirkte, lassen den 30-Jährigen zunehmend unter Druck geraten.

Die Situation belastet den Musiker stark, denn Diddy war lange Zeit eine wichtige Bezugsperson in Justins Leben. Die nun erhobenen schweren Vorwürfe werfen jedoch Fragen auf und stellen Justin vor ein emotionales Dilemma, das ihm den Alltag erschwert.