Justin Bieber: Trauriger Abschied aus der Öffentlichkeit!

Am Sonntagabend wurden in New York die diesjährigen Grammy Awards verliehen. Sämtliche Musikgrößen wie Lady Gaga, Rihanna oder Miley Cyrus waren auf dem Roten Teppich zu sehen. Doch einer fehlte: Justin Bieber! Die "Belieber"-Fans warteten den Abend vergeblich auf ihr Idol. Obwohl Justin momentan als erfolgreichster Popstar der Welt gilt, glänzte er durch Abwesenheit. Was war der Grund für sein Fernbleiben?

Justin Bieber & Rapper Mackelmore: Schockierende Sex-Beichte!

Justin Bieber sagt Grammy Awards ab

Wie bekannt wurde, soll Justin Bieber seine Teilnahme bei den diesjährigen Grammy Awards abgesagt haben. Während der Preisverleihung ließ es sich der Popstar mit seinen Kumpels in seinem Anwesen in Los Angeles gut gehen. Auch kommenden Preisverleihungen soll Justin aus seinem Kalender gestrichen haben. Seine Fans sind geschockt! Will ihr Idol aus der Öffentlichkeit verschwinden?

Justin Bieber will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen

Wie ein Insider gegenüber TMZ berichtet haben soll, will sich Justin vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Der Grund: Justin wolle sich auf neue Musikprojekte konzentrieren und erst wieder in der Öffentlichkeit auftreten, wenn diese vollendet sind. Die "Belieber"-Fans müssen sie sich somit vorerst von ihrem Idol verabschieden.

Ob die Gerüchte wahr sind, ist noch nicht bekannt. Bis jetzt gab Justin dazu noch kein Statement ab. Wir können also gespannt sein!