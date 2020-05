Justin & Hailey Bieber: Trennung! Jetzt packen sie aus

Reddit this

So privat zeigen sich Justin und Hailey Bieber nur selten! In ihrer Serie sprechen sie über ihr Liebes-Aus.

Seit über zwei Jahren sind und seine Frau Hailey ein Paar. Im September 2018 gaben sie sich sogar das Ja-Wort. Doch so happy waren die beiden Turteltauben nicht immer...

Justin und Hailey Bieber packen über ihre Trennung aus

Bereits 2016 hatten Justin und Hailey eine Beziehung. Doch nach nur einem halben Jahr war Schluss. "Es war eine schmerzvolle und verletzende Zeit", erzählt Justin jetzt in der Watch-Serie "The Biebers". Er soll sie damals immer wieder mit anderen Frauen betrogen haben. Hailey brauchte erstmal Zeit für sich, um ihn wieder zu vertrauen. Statt sich in die nächste Beziehung zu stürzen, verbrachte sie erstmal Zeit mit ihren Freunden. "Ich denke, die eine wichtige Sache ist, dass ich seit dem Zeitpunkt unserer Trennung, als wir uns nicht verstanden haben, allein war", erklärt das Model.

Justin Bieber: Pikante Sex-Beichte!

Die Trennung war damals nötig. "Wenn ich zurückblicke, war es die beste Entscheidung, dass wir uns Zeit voneinander genommen haben und unser eigenes Ding gemacht haben", so Hailey weiter. Erst nach einiger Zeit konnten sie einander vergeben - und haben sich wieder zusammengerauft.

Ist Hailey schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: