Justin Timberlake: Nach Festnahme - Das ist wirklich passiert

Vor wenigen Tagen wurde Justin Timberlake (43) in der Nähe von New York festgenommen. Der Grund: Alkohol am Steuer. Laut "TMZ" soll der Sänger zusammen mit Freunden in einem Hotel gefeiert haben. Anschließend habe er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Autos gesetzt und beim Fahren ein Stoppschild missachtet. Nachdem sein Auto dann noch ins Schleudern geriet, habe die Polizei ihn rechts rangewunken. Jetzt kommen immer mehr Details ans Licht!