Justin Timberlake & Jessica Biel: Ehe-Fiasko! Sie führen längst getrennte Leben

Ist ihre Ehe längst am Ende?

Wenig später kroch Justin öffentlich zu Kreuze und entschuldigte sich via Instagram: "Ich hatte viel zu viel zu trinken und bedauere mein Verhalten. Ich hätte es besser wissen sollen." Im Umfeld hieß es schon damals: "Das wird Jessica ihm nicht verzeihen können. Auch wenn Justin und Alisha sich nicht geküsst haben – für sie war es dennoch so etwas wie ein Seitensprung." Anschließend versuchte das Paar, seine Probleme mit einer Ehetherapie in den Griff zu kriegen, beide bekamen sogar noch ein zweites Kind, Söhnchen Phineas. Trotzdem kommen seitdem immer wieder neue Gerüchte um eine mögliche Scheidung auf.

Justin und Jessica führen getrennte Leben

Und erst kürzlich bekam der Gossip neues Futter: Als Justin Ende vergangenen Jahres die Hochzeit seines Halbbruders Stephen in Tennessee besuchte – und dort als Trauzeuge ein wichtiger Teil der Festlichkeiten war – fehlte von Jessica jede Spur. "Die ganze Familie war da, alle bis auf Jessica", plauderte ein Hochzeitsgast aus. Und es habe auch keine Begründung gegeben, weshalb die Schauspielerin der Familienfeier ihres Mannes fernblieb. Hinter den Kulissen wird jedoch gemunkelt, dass Justin und Jessica sich zwar in der Öffentlichkeit und in den sozialen Netzwerken als glückliches Paar ausgeben, in Wirklichkeit aber längst getrennte Leben führen.

"Es ist alles nur Schauspielerei. Jahrelang gab es nichts als Drama in ihrer Ehe", heißt es. Der Grund: Jessica soll nach wie vor Probleme haben, ihrem Mann zu vertrauen. Jedes Mal, wenn er unterwegs ist, so wie kürzlich während der Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Reptile", rechne sie damit, dass er wieder mit einer anderen Frau turteln könnte. Im Umfeld ist man sich sicher, dass die beiden diese Nummer nicht mehr allzu lange durchziehen können. Klingt, als würde bald auch ganz offiziell die nächste Hollywood-Liebe in die Brüche gehen …

