Kader Loth: Bittere Baby-Nachrichten! "Schlag ins Gesicht"

Ihren Mitcampern erzählt die 51-Jährige, dass es ihr großer Traum war, eine eigene Familie zu gründen. "Ich wollte noch mit meinem Partner ein Kind zur Welt bringen. Und in dem Moment, also in der Phase bekam ich die Diagnose. Das war echt so ein Schlag ins Gesicht", so Kader. Der Grund: Wegen einer Endometriose musste ihr 2018 die Gebärmutter entfernt werden. Die Schmerzen waren so stark, dass sie sich für diesen Schritt entschieden hat - und gegen ein eigenes Kind. Im Anschluss litt Kader unter Depressionen.

Heute steht fest: Kader und ihr Mann Ismet Atli werden keine eigenen Kinder mehr bekommen. Doch das Paar gibt die Hoffnung nicht auf und sucht nach Alternativen. Aber die Adoptionsvorgaben in Deutschland sind sehr strikt und Kader und Ismet einfach zu alt.