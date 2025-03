Kader Loth: Neue Doku-Soap wird zum Mega-Flop

Was als glanzvolles Fernsehereignis starten sollte, endete in einer ernüchternden Enttäuschung für Kader Loth. Die neue RTLzwei-Dokusoap "Alles im Loth" lockte am Mittwochabend kaum Zuschauer vor die Bildschirme – eine große Enttäuschung für Kader, die auf eine weitaus größere Resonanz gehofft hatte.

Kaum zu fassen, dass nur 130.000 Interessierte um 20:15 Uhr einschalteten, um Kaders neuem Lebenskapitel zu folgen – das ergab einen desaströsen Marktanteil von gerade mal 0,5 Prozent. Selbst eine leichte Steigerung auf 170.000 Zuschauer zur zweiten Folge führte nicht aus dem Schattendasein heraus, während sich die Quoten anderer Sender wie leuchtende Sterne am Firmament zeigten.

Verzweiflung machte sich breit bei der einst strahlenden TV-Schönheit Kader Loth, deren Traum von einer erfolgreichen Rückkehr in die Scheinwerfer verblasste. Was soll nun aus der Zukunft werden - bleibt das nur ein schmerzhafter Tropfen auf den heißen Stein ihrer Karriere?