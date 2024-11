Reality-Star: Kader Loth eröffnet Beauty-Salon in Berlin

TV-Ikone Kader Loth (51) wagt jetzt den Schritt in die Beauty-Branche. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, eröffnet die ehemalige "Big Brother"-Teilnehmerin am 30. November ihren ersten Beauty-Salon. Dieser soll sich im Herzen Berlins befinden, direkt am Kurfürstendamm. Doch wer darauf hofft, Kader regelmäßig vor Ort anzutreffen, wird enttäuscht sein. "Ich werde selbst nicht arbeiten. Ich bleibe als Investorin und Inhaberin im Hintergrund und werde mir eine Geschäftsführerin einstellen", stellt sie klar. Ob Kader bereits jemanden für diese Position gewählt hat, sei derzeit nicht bekannt.