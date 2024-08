Kader Loth: "Unloyalste und verlogenste Person!" Abrechnung mit Giulia Siegel

Daniela Büchner (46) wird in der neuen Folge zur Teamchefin gewählt und verkündet, dass Sarah Knappik (37) den Kochdienst übernehmen soll. Ein Unding für Giulia! Schließlich hatte sie bisher den Kochlöffel geschwungen. Als Danni nachfragt, was ihr Problem sei, fährt die DJane ihre Krallen aus. "Blaff mich nicht von rechts an! Rede mit mir normal!", schimpft sie und äfft Danni nach.