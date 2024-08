Kader Loth & Giulia Siegel: Zweite Runde im Binden-Zoff! "Kader hat mehrmals gelogen!"

Kader Loth (51) und Giulia Siegel (49) werden wohl keine Freundinnen mehr. Im Sommer-Dschungelcamp stritten sich die beiden Frauen heftig wegen einer Binde, die Kader in Klopapier eingewickelt hatte. "Es ist so peinlich! Es ist so ein intimes Thema! Dass ich das überhaupt erwähnen muss. Sie hat mich bloßgestellt, als jemand, der Papier geklaut hat", beschwerte sich Kader, nachdem sie von Giulia darauf angesprochen wurde. Die Gruppe stellte sich klar auf ihre Seite. Doch jetzt offenbart Giulia die ganze Wahrheit über den Binden-Eklat..