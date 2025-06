Kader Loth: "Unüberbrückbare Differenzen!" Trennung von Isi

"Isi und ich trennen uns ab heute räumlich!", stellt sie klar. Der Grund? "Unüberbrückbare Differenzen". Dazu teilt sie ein Foto von ihrem Ehemann, der mit seinem Koffer im Auto davonbraust. Im Gespräch mit "Bild" fügt sie außerdem hinzu: "Räumliche Trennung bedeutet, dass wir uns erst mal ein paar Tage aus dem Weg gehen. Isi wird im Laden übernachten, ich bleibe in unserer Wohnung. Wir haben uns in den letzten Tagen nur noch gestritten und brauchen einfach Abstand", erklärt sie. Dabei soll es oft um Kleinigkeiten gegangen sein. "Er hat andere Vorstellungen, was unseren Laden angeht, als ich. Und dann hat er auch noch ein Facelift gemacht, ohne das mit mir abzusprechen. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht."