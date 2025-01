Kader Loth & Ismet Atli: Streit ums Geld! Jetzt ist von Trennung die Rede

Bei einem Streit ums Geld, hat das Paar seinen ganz eigenen Weg, damit umzugehen, verrät uns Kader weiter: "Wir verteilen uns in verschiedene Zimmer. Er bleibt im Bett, ich bewege mich im Wohnzimmer. Wir gehen uns aus dem Weg. Dann reden wir nochmal darüber. Wir sind ja beide nicht nachtragend, aber zwischendurch denke ich schon auch an die Trennung (lacht)". Ob sie diese Worte wirklich ernst meint? In unserem Interview lässt sie alles offen: "Ich würde niemals nie sagen. Manchmal bringt er mich so sehr auf die Palme, dass ich mir ausmale, wie mein Leben ohne ihn aussieht. Nach jedem Streit trennen wir uns schon und dann sind wir wieder gut miteinander." Ob das auf Dauer klappt? 17 gemeinsame Jahre sind der Beweis.

Wohl auch, weil Kader ihren Isi dann einfach mal machen lässt. Obwohl sie in der Sendung an Isi appelliert, seinen Porsche abzugeben, da dieser zu viel Geld frisst, gibt sie sich in unserem Gespräch kompromissbereit: "Natürlich darf er seinen Wagen behalten. Er steht ja nicht unter meinen Pantoffeln. Der Wagen sollte nur weg, weil er alle paar Wochen kaputtging. Jetzt haben wir einen Zweitwagen, einen Familienwagen. Mit dem fahren wir aktuell. Der Porsche ist ein reiner Prestige-Wagen, der ständig kaputtgeht." Obwohl es klingt, als wäre das letzte Wort in der Sache noch nicht gesprochen, sind Kompromisse in ihrer Beziehung mit Isi das A und O. Wie sie das im Alltag umsetzen, erfahren die Zuschauer am Montagabend bei "Über Geld spricht man doch!" auf Sat. 1.

