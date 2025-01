Kai Havertz: Seine schwangere Frau erhält Drohungen! Jetzt ermittelt die Polizei

Seit mehreren Tagen erhält Sophia Havertz (25), Ehefrau des Fußballnationalspielers Kai Havertz (25), in den sozialen Medien zahlreiche Hassnachrichten und sogar Morddrohungen. Doch was ist der Grund dafür? Wütende Fußballfans. So verschoss Kai am vergangenen Sonntag (12. Januar) einen entscheidenden Elfer im FA Cup-Spiel gegen Arsenal. Und die Wut darüber lassen die Fans jetzt nicht nur an ihm, sondern auch an Sophia aus.