Kaley Cuoco: Große Sorge um die schwangere Schauspielerin

Mit den körperlichen Veränderungen scheint sich die sonst extrem durchtrainierte Blondine nur schlecht abfinden zu können. Bei jeder Gelegenheit rennt Kaley ins Gym, powert sich sogar mit Hilfe eines Personal Trainers aus! Und Coach Ryan Sorensen zeigt keine Gnade, der Mucki-Mann ist schließlich für sein knallhartes Programm berühmt-berüchtigt und half Kaley schon öfter, ihr Sixpack zu stählen. Doch nicht nur beim Training nimmt die schwangere Schauspielerin keine Rücksicht auf sich selbst – auch im Job gönnt sie sich keine Schonzeit: Aktuell steht sie für die neue Serie „Based on a True Story“ vor der Kamera, dreht täglich stundenlang. Längere Verschnaufpausen oder gar ein paar freie Tage? Kommen für Kaley nicht infrage! Und so langsam sieht man ihr das stramme Pensum eben auch an … Sie selbst gab erst kürzlich zu: "Ich tue mich sehr schwer damit zu akzeptieren, dass ich nicht Superwoman bin". Da kann man nur hoffen, dass ihr Umfeld sie manchmal überredet, auch mal die Beine hochzulegen …

