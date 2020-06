"The Big Bang Theory" und kein Ende in Sicht. Die Sitcom-Nerds feiern immer noch große Erfolge in den USA und sind gefühlt das einzige, was auf ProSieben läuft, wenn gerade nicht "taff." oder "Galileo" läuft.

Was ist nur mit Kaley Cuoco los? Auf Instagram zeigte sie sich der "The Big Bang Theory"-Star weinend...

Johnny Galecki wird Vater! Das verkündete der "The Big Bang Theory"-Star am Freitag auf Instagram.

Mit ihren schrillen Outfits machte Laurie Metcalf als "Jackie Harris" in "Roseanne" den 90ern alle Ehre. Neurotisch und schrullig blieb die Schwester von Roseanne den TV-Zuschauern in Erinnerung. Auch heute noch schlüpft die amerikanische Schauspielerin mit Vorliebe in einzigartige Rollen.

Wie soll ProSieben nur überleben, wenn "How I Met Your Mother" mal zu Ende geht und nicht mehr so gute Quote bringt? Diese Frage wurde mit "The Big Bang Theory" beantwortet. Nachdem gefühlt fast nur noch Wiederholungen von HIMYM-Folgen liefen,

schob sich nach und nach die Sitcom über die vier nerdigen Physiker Leonard, Sheldon, Howard und Raj an diese Stelle. So liefen sie in einem Jahr 2.267 Mal bei ProSieben.



Alle lieben Penny!

Neben der Preisgekrönten Darstellung von Neurotiker und Obernerd Sheldon Cooper (Jim Parsons) ist auch Penny (Kaley Cuoco) eines der Erfolgsgeheimnisse der Sendung. Die etwas einfache Blondine im Apartment gegenüber eroberte nicht nur Leodard Herz.

Auch die Zuschauer lieben die Blondine, die sich gerne mal in unrealistischen Träumen über eine Schauspielkarriere oder einem Glas Wein verliert.

Die Sitcom wird seit 2007 produziert von "Two and a half Men"-Schöpfer Chuck Lorre.