Kamala Harris: Eine alte Liebe kann ihr nun zum Verhängnis werden!

Nichts ist schmutziger als der Kampf um die Macht: Das bekommt die Vizepräsidentin am eigenen Leib zu spüren. Um Harris' Kompetenz in ein schlechtes Licht zu rücken, heizt ihr republikanischer Gegenkandidat Donald Trump (78) das Gerücht an, sie habe sich für ihre Karriere nach oben geschlafen. Das ist nicht nur sexistisch, sondern auch ziemlich unter der Gürtellinie.

Ja, Kamala Harris und der Rechtsanwalt und Bürgerrechtler Willie Brown (90) hatten eine Beziehung, das haben sie auch nie verheimlicht. Aber als sie sich kennenlernten, war sie bereits Staatsanwältin. Auch hat er nicht seine Frau mit ihr betrogen. Er war zwar noch verheiratet, lebte aber schon seit zehn Jahren getrennt. Bis heute ist er ihr Mentor.

Kamala Harris wehrt sich gegen die Unterstellung, ihre Beziehung zu Brown sei der Türöffner für ihre politische Karriere gewesen. "Ich schulde ihm nichts", betonte sie.