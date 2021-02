Kamala Harris: Mann & Kinder - So tickt die US-Vizepräsidentin privat

Für die Liebe fand Kamala Harris neben ihrer politischen Karriere kaum Zeit. Doch als sie bei einem Blind-Date 2013 den vermögenden Rechtsanwalt Douglas Emhoff traf, war es um sie geschehen. Ein Jahr später folgte die Hochzeit im engsten Kreis in Santa Barbara. Kamala Harris Mann brachte nicht nur seinen jüdischen Glauben, sondern auch zwei Kinder mit in die Ehe. Ihre Stiefkinder Cole (1994) und Ella (1999) stehen mittlerweile selbst auf eigenen Füßen, doch der Familienzusammenhalt ist stark wie eh und je: „Für sie bin ich die ‚Momala‘“, erklärt Kamala Harris ihren ungewöhnlichen Spitznamen, der sich aus „Mom“ und „Kamala“ zusammensetzt. Während sich ihr Stiefsohn Cole Emhoff einen Job als Assistent der Geschäftsleitung bei einer Filmproduktion in Los Angeles geangelt hat, studiert ihre Stieftochter Ella Emhoff das Fach Mode an der Parsons School of Design in New York. Den Modelvertrag bei IMG Models hat die brünette Schönheit ebenfalls bereits in der Tasche.