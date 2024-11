Kamala Harris: Macht sie dieses Video zur ersten Präsidentin der USA?

In wenigen Stunden wird die Zukunft der USA entschieden: Kamala Harris (60) oder Donald Trump (78)? Die US-Bürger sind sich uneinig, Umfragen geben keinen vorzeitigen Aufschluss über ein Ergebnis. So soll Harris in Nevada, North Carolina und Wisconsin knapp in Führung liegen und Trump in Arizona vorne liegt. Das Trump-Lager ist vor den Ergebnissen der US-Wahl 2024 aber selbstischer und der Meinung, dass der "republikanische Kandidat alle Swing States locker" gewinnt, wie Anthony Scaramucci, der ehemalige Kommunikationsdirektor während Trumps erster Amtszeit, in seinem Podcast "The Rest ist Politics US" berichtet. Doch wer macht am 5. November das Rennen?

In den letzten Wochen versuchten sowohl Harris als auch Trump vor allem eins: Die Menschen von sich zu überzeugen. Am vergangenen Wochenende war Harris in der TV-Show "Saturday Night Live" zu Gast und überzeugte dort vor allem mit ihrer lockeren, selbstironischen Art. Kann ihr dieser Auftritt nun zum Sieg verhelfen?