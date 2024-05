"Kampf der Realitystars"-Aleks: Das ist der wahre Grund für sein Aus in Folge 8

In der fünften Staffel von "Kampf der Realitystars" kämpfte Aleks Petrovic (33) unter anderem mit Calvin Kleinen (32) und Lilo von Kiesenwetter (70) um den Titel "Realitystar des Jahres 2024" — und damit auch ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. In Folge 8 wurde er dann jedoch fast einstimmig von den anderen Kandidaten hinausgewählt.