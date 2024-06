Kampf der Realitystars: Calvin Kleinen holt sich den Sieg!

Kurz vor Calvins Sieg steigt die Aufregung in der Sala. Es muss richtig aussortiert werden, denn acht Stars sind leider sieben zu viel! Nach einem simplen Anruf muss Chris den Traum vom Finale aufgeben. Isi, Lilo und Nina müssen entscheiden, wer von ihnen bleiben darf. Die letzten fünf "Kampf der Realitystars" müssen dann selbst entscheiden, wer das Finale am meisten verdient hat. Für Christoph und Noah ist die Reise somit leider auch vorbei. Am Ende schafft Calvin es, sich gegen alle anderen Promis durchzusetzen!