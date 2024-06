"Kampf der Realitystars": Heftige Szenen am Set! Die Crew muss einschreiten

Erneut mussten sich die noch übrig gebliebenen Promis bei "Kampf der Realitystars" einer Challenge stellen. Dazu ging es an den Strand, um sich den Nominierungsschutz in der "Stunde der Wahrheit" zu erkämpfen. Unter dem Namen "Voll wie ein Eimer" wurde das Wissen der Promis auf die Probe gestellt. Sie mussten mit größerem Wissen trumpfen als der vorherige Kandidat. Wer das schafft, durfte seinem Mitstreiter einen Sticker vom Eimer entfernen und legt so ein Loch frei, aus dem Sand austritt, der eigentlich von den VIPs transportiert werden soll.

Ein Spiel, das nicht nur Wissen, sondern auch körperliches Durchhaltevermögen erfordert. Denn am Strand von Thailand zeigt die Sonne kein Erbarmen. Das musste auch "Köln 50667"-Schauspieler Christoph Oberheide feststellen. Denn dem Soap-Darsteller wurde im Laufe des Spiels ziemlich schummrig. Der 35-Jährige sackt in den Sand und stand nicht wieder auf. Später im Interview beschreibt er die Situation: "Dann kam der Zeitpunkt, wo mir schwarz vor Augen wurde." Die Crew des Produktionsteams schreitet ein und leistet Erste Hilfe.

Ernst scheint die Lage zum Glück nicht zu sein. Christoph Oberheide wird viel Flüssigkeit und Schatten verordnet. Einen Nominierungsschutz kann er sich jedoch nicht mehr erspielen.

Doch die Geschehnisse werden ihm später nicht zum Verhängnis. Denn Kevin Schäfer sowie die Kapuste-Zwillinge müssen die Show nach der gefürchteten "Stunde der Wahrheit" verlassen.