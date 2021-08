"Kampf der Realitystars": Jetzt platzt Laura Morante der Kragen

Laura platzt der Kragen

"Ich finde es einfach traurig, dass man sagt, dass man langweilig ist, nur, weil man über bestimmte Themen einfach nicht reden möchte. Und wenn man dann die ganze Zeit damit konfrontiert wird, ist klar, dass einem irgendwann mal alles zu Kopf steigt und zu viel wird und man vielleicht emotional wird", feuert sie in ihrer Instagram-Story. "Jeder kennt es. Es gibt immer ein Thema, über das man einfach nicht sprechen will und wenn man die ganze Zeit darüber ausgefragt wird, kann das schon irgendwo emotional werden. So ist es auf jeden Fall bei mir und ich denke mal, bei anderen auch."

Unter ihren "Kampf der Realitystars"-Kollegen seien einfach "zu viele Schauspieler" gewesen. "Auf jeden Fall bin ich richtig gespannt auf die nächste Woche. So langsam sieht man die wahren Charaktere von den anderen. Wenn du als Neuankömmling reinkommst, sind sie natürlich alle richtig nett. Ich spreche keine bestimmte Person an. Ich hoffe, dass man es nächste Woche sehen wird, was genau ich meine. Und wenn die drei Tage dann um sind, kommt das wahre Gesicht zum Vorschein. Und dieses Hetzen im Interviewraum ist auch so bäh...", ätzt Laura.