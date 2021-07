Kampf der Realitystars: Mega-Ausraster von Walther Hoffmann!

Ein Unding für Walther! Er rastete komplett aus. "Geht's noch?! Ab in die Klapsmühle! So ein Quatsch!", schimpfte er. "Ich kann mich manchmal nicht retten. Auf der Straße sprechen mich die Leute an. Jedes Kind kennt mich auf der Straße. Ich bin wirklich nicht egozentrisch, aber manchmal reicht es mir wirklich. Es ist wirklich nicht leicht, ein Star zu sein. Wenn jemand sagt, er kennt mich nicht, ist es so, als wenn man sagt: 'Ich kenne den amerikanischen Präsidenten nicht!'" Okaaaay…

"Kampf der Realitystars" verpasst? HIER bei TVNOW könnt ihr die letzte Episode und die neue vier Tage vor TV-Ausstrahlung streamen.*

Alle Infos zur neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" erfahrt ihr im Video: