Kanye West: Klage eingereicht! Er soll Model bewusstlos gewürgt haben

Der weltbekannte Rapper Kanye West (47) ist erneut schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt. Jennifer An, eine ehemalige Teilnehmerin der TV-Show "America's Next Topmodel", hat Klage gegen den Musiker eingereicht. Die Anschuldigungen betreffen den Vorfall am 7. September 2010 während eines Musikvideo-Drehs für den Song "In for the Kill" von La Roux im Chelsea Hotel in New York City. Jennifer An war dort als Nebendarstellerin gebucht, doch laut der Klageschrift endete der Tag für sie in einem traumatischen Erlebnis ...